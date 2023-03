दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची BRS नेता के. कविता; तेलंगाना में लगे Bye Bye Modi के पोस्टर

Highlights दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन मामले में ईडी के कविता से पूछताछ कर रही है। ईडी कार्यालय में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है। बीआरएस नेता के समर्थकों ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर प्रदर्शन भी किया।

नयी दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता शनिवार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी इस सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी से उनका आमना-सामना करा सकती है और उनका बयान दर्ज कर सकती है। वहीं पेशी को लेकर हैदराबद में के कविता की तस्वीर वाले पोस्टर में बाय बाय मोदी पोस्टर लगाए गए।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की 44-वर्षीया बेटी तुगलक रोड पर अपने पिता के आधिकारिक आवास से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर संघीय एजेंसी के मुख्यालय में सुबह करीब 11 बजे पहुंचीं। इस दौरान के. कविता के समर्थक उनको घेरे रहे। सामने आए वीडियो में कविता के आस-पास समर्थक उनको घेरे रहे और नारेबाजी की।

#WATCH | Delhi: BRS MLC K Kavitha arrives at the ED office. She has been summoned by the agency in connection with the Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/FJzGpm08oz

ईडी कार्यालय में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है। बीआरएस नेता के समर्थकों ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर प्रदर्शन भी किया। ईडी ने कविता को नौ मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने संसद के बजट सत्र में लंबे समय से अटके महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां अनशन में शामिल होने के कारण नयी तारीख देने का अनुरोध किया था।

बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता को एजेंसी ने इसलिए बुलाया है, ताकि उनका सामना हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जाए। पिल्लई को इस सप्ताह ईडी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी।

Telangana | Posters, featuring leaders who joined BJP from others parties and BRS MLC K Kavitha on the other hand, seen in Hyderabad. She is scheduled to appear before ED today in Delhi, in connection with the liquor policy case. pic.twitter.com/bgu7oOL6R1