दिल्ली: सीएम केजरीवाल के बंगला विवाद पर एलजी का एक्शन; दिए जांच के आदेश, 15 दिनों में मांगी पूरी रिपोर्ट

Highlights सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीकरण को लेकर गरमाई सियासत मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए एलजी ने दिए जांच के आदेश बीजेपी का आरोप है कि सीएम के आवास में करोड़ों का खर्च हुआ है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास को लेकर छिड़े विवाद में अब उपराज्यपाल की एंट्री हो गई है।

अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक रिपोर्ट मांगी है।

उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को रिकॉर्ड की जांच करने और पूरी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर पेश करने का आदेश दिया है।

Delhi LG takes note of media reports (on alleged gross irregularities committed during renovation of CM's residence) and keeping in view the sensitivity of the matter, directed the Chief Secretary to immediately secure and take all records relating to the matter into protective…