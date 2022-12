नए साल से पहले खुशखबरी, पांच और चार सितारा होटलों में रेस्तरां-बार सातों दिन और चौबीस घंटे संचालित होंगे, 49 दिनों के भीतर दिए जाएंगे लाइसेंस

Highlights समिति लाइसेंस के लिए मौजूदा नियमों और आवश्यकताओं की जांच की। प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों की सिफारिश की थी।

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल ने लाइसेंस संबंधी नियमों को आसान किया, पांच और चार सितारा होटलों में रेस्तरां / बार सातों दिन चौबीस घंटे संचालित होंगे। 49 दिनों के भीतर लाइसेंस दिए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि नए साल पहले काम को आसान बनाने की कोशिश है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में रेस्तरां, भोजनालयों और होटलों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया था। समिति लाइसेंस के लिए मौजूदा नियमों और आवश्यकताओं की जांच की और प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों की सिफारिश की थी।

Delhi L-G eases licensing norms. Restaurants/bars in 5 & 4 star hotels to operate 24x7; licenses to be granted within 49 days: Officials