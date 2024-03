Delhi Keshopur borewell Child: 'कई घंटों से चल रही है मौत से जंग', 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा

Highlights 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा बच्चे को बचाने के लिए चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद

Delhi Keshopur borewell Child: राजधानी दिल्ली में एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। केशोपुर इलाके के एक बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। यह बोरवेल करीबन 40 से 50 फीट गहरा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दिल्ली फायर सर्विस की टीम पहुंची है। इस टीम के अलावा एलडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है।

#WATCH | Delhi: Rescue operation underway at the site where a child fell into a 40-foot-deep borewell inside the Delhi Jal Board plant near Keshopur Mandi. pic.twitter.com/0iG2PjbyFB — ANI (@ANI) March 10, 2024

बच्चे को बोरवेल से बाहर लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ बचाव दल का नेतृत्व कर रहे प्रभारी निरीक्षक वीर प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह एक लंबा चलने वाला ऑपरेशन हो सकता है।

#WATCH | Delhi: Visuals from the site where a child fell into a 40-foot-deep borewell inside the Delhi Jal Board plant near Keshopur Mandi. pic.twitter.com/f1LUrEi3ti — ANI (@ANI) March 10, 2024

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी घटना स्थल पर पहुंचीं जहां आज सुबह केशोपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड संयंत्र के अंदर एक बच्चा 40-50 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसे बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी भी ली।

#WATCH | Delhi Minister Atishi arrives at the site where a person fell into a 40-foot-deep borewell inside the Delhi Jal Board plant near Keshopur Mandi earlier this morning. Operations are underway to rescue him. pic.twitter.com/A27z1jp9yK — ANI (@ANI) March 10, 2024

Web Title: Delhi Keshopur borewell Child rescue operation underway ndrf delhi jal board