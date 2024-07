दिल्ली: हयात रीजेंसी होटल का शेड गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोग जख्मी; जांच जारी

Delhi Hyatt Regency Hotel Shed Collapse: दिल्ली में स्थित मशहूर हयात होटल का टेम्परोरी शेड गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, शेड गिरने से दो लोगों घायल हो गए जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीते दिन एक जुलाई को हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस इसकी जांच कर रही है वहीं, पुलिस का कहना है कि दोनों घायलों को मामूली चोंट आई है उनकी हालत स्थिर है।

Two people suffered minor injuries when a temporary shed at Hyatt Regency Hotel compound collapsed on Monday, 1st July. Further investigation is underway: Delhi Police