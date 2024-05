Delhi High Court Shiv Mandir: 'भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे...उन्हें हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है', दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

By धीरज मिश्रा | Published: May 30, 2024 11:27 AM

Delhi High Court Shiv Mandir: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उनसे सुरक्षा मांगते हैं।