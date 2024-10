Cyclone Dana: आज ओडिशा में दस्तक देगा चक्रवात दाना, 5 राज्यों में NDRF की टीमें तैनात; 10 पॉइंट में पढ़ें पूरी अपडेट

Cyclone Dana: ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा चक्रवात दाना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात 'दाना' बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य भाग में बना है और ओडिशा तट पर एक भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में दस्तक देने वाला है। 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और यह चक्रवात 24 अक्टूबर की रात को आएगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

VIDEO | Rough sea witnessed at Kendrapara coast in Odisha ahead of #CycloneDana's landfall.



As per IMD, the storm is likely to intensify into a severe cyclonic storm over the northwest Bay of Bengal and make landfall between Bhitarkanika National Park and Dhamra port in Odisha… pic.twitter.com/mDtdquIhz4 — Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2024

आईएमडी की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। IMD के अधिकारियों ने ओडिशा के तटीय और उत्तरी दोनों हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें 14 जिलों के तूफान के प्रकोप से प्रभावित होने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ, चक्रवात से पूरे राज्य में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा होने की उम्मीद है, जिससे बाढ़, उखड़े हुए पेड़ और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की चिंता बढ़ गई है।

आने वाले तूफान के जवाब में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में 56 टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक (संचालन) मोहसेन शाहेदी ने कहा कि टीमें पोल ​​और पेड़ काटने वाली मशीनों, हवा वाली नावों, प्राथमिक चिकित्सा किट और अन्य आवश्यक बाढ़ बचाव उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। तैयारी का उद्देश्य चक्रवात के आने के बाद नुकसान को कम करना और त्वरित रिकवरी प्रयास सुनिश्चित करना है।

चक्रवात दाना के बारे में 10 मुख्य बिंदु

1- चक्रवात दाना का नाम 'दान' से पड़ा जो कि अरबी में "उदारता" है और इस चक्रवात का नाम कतर द्वारा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार चुना गया था।

@IndiaCoastGuard Region (North East) has initiated preventive measures ahead of Cyclone 'DANA', expected to make landfall off #WestBengal and #Odisha between 24-25 Oct 24. Our ships, helicopters, and Dornier aircraft are fully prepared for assistance, rescue and relief… pic.twitter.com/1oG45NLzRl — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) October 23, 2024

2- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच लगभग 70 किमी दूर आने की संभावना है। 24 अक्टूबर की रात से भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू होगी और 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी।

3- रेल मंत्रालय के अनुसार, 600 से अधिक कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में बहाली सामग्री के साथ रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है, तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत वैन, 49 भारी मशीनरी, सात ट्रॉलियां और अन्य उपकरण भी तैयार रखे गए हैं।

4- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को रेलवे बोर्ड और पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सेवाओं पर चक्रवात 'दाना' के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई।

5- भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर किसी भी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए जहाजों और विमानों को जुटा रहा है। ओडिशा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों को सुरक्षा उपाय के रूप में घर के अंदर रहने और समुद्र में प्रवेश करने से बचने की सलाह दी गई है।

#WATCH | Odisha | #CycloneDana | People are being brought to cyclone shelter in Odisha's Bhadrak ahead of Cyclone Dana's landfall.



Cyclone Dana is expected to make landfall on October 25, tomorrow, at Dhamra port. pic.twitter.com/gW4G6pLM9K — ANI (@ANI) October 24, 2024

6- ओडिशा तट के निकट भीषण चक्रवात के पहुंचने के साथ ही पश्चिम बंगाल में अब तक 1.14 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब तक 1,14,613 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण 24 परगना के तटीय इलाकों से हैं, जिनमें सागर द्वीप, सुंदरबन और काकद्वीप शामिल हैं।

7- ओडिशा सरकार 14 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर निकासी योजना को क्रियान्वित करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) और अग्निशमन सेवाओं की 288 बचाव टीमों को राज्य में तैनात किया गया है।

8- चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा, 2023 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ओपीएससी ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है।

9- इस बीच, भुवनेश्वर में नंदनकानन चिड़ियाघर और राज्य वनस्पति उद्यान भी 24 और 25 अक्टूबर को आगंतुकों के लिए बंद रहेंगे। तूफान की आशंका के चलते कोलकाता हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 15 घंटे के लिए उड़ान संचालन स्थगित रहेगा, जबकि पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक अपने सियालदह डिवीजन में 190 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

10- भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम से 16 घंटे के लिए उड़ान संचालन स्थगित रहेगा। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर हर दिन 100 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं, जिनमें लगभग 15,000 लोग आते हैं।

