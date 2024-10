IND vs NZ 2nd Test Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट लाइव स्कोर, पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND vs NZ 2nd Test Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट लाइव स्कोर IND vs NZ 2nd Test Live Score: पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

India vs New Zealand 2nd Test Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, टॉस सुबह 9:00 बजे होगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स18 पर किया जाएगा और मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोसिनेमा ऐप पर देख सकते हैं।

LIVE