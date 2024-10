Cyclone Dana Updates: तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा चक्रवात 'दाना', भारी बारिश का अलर्ट; NDRF की टीमें तैनात

Cyclone Dana Updates:भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के तेजी से बढ़ने की जानकारी दी है। आईएमडी के अनुसार, चक्रवात 'दाना' बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य भाग में बना है और ओडिशा तट पर एक भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में दस्तक देने वाला है। अनुमान है कि चक्रवात 24 अक्टूबर की रात को 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएँ लेकर आएगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। चक्रवात के साथ भारत के पूर्वी तट पर, खासकर बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश होगी।

आने वाले तूफान के जवाब में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पाँच राज्यों में 56 टीमों को तैनात किया है। चक्रवात दाना पारादीप से 280 किलोमीटर और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है। यह धामरा और भिंतरकणिका के बीच दस्तक देगा। लैंडफॉल के दौरान उच्च ज्वार सामान्य से 2 मीटर अधिक होगा।

VIDEO | #CycloneDana: Light rainfall in West Bengal’s Digha ahead of the cyclone's landfall.



As per IMD, the storm is likely to intensify into a severe cyclonic storm over northwest Bay of Bengal and make landfall between Bhitarkanika National Park and Dhamra port in Odisha… pic.twitter.com/ICSF9UKooU