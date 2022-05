दिल्ली: द्वारका की एक इमारत के पार्किंग स्थल में आग लगने से 5 लोग जले, अस्पताल में भर्ती, 10 वाहन जलकर खाक हुए

By भाषा | Published: May 30, 2022 09:59 AM

दमकल विभाग के अनुसार, आग से उठे धुएं के कारण इमारत में रहने वाले सभी 52 लोगों को बाहर निकाला गया। 26 फ्लैट वाली इस इमारत में 24 महिलाएं, 24 पुरुष और चार बच्चे रहते हैं।

