Delhi Elections 2025: BJP वाले झुग्गीवालों को समझते हैं कीड़े-मकौड़े?, केजरीवाल बोले-भाजपा अगर सत्ता में आई तो 5 साल में सभी झुग्गियां ध्वस्त कर देगी, देखें वीडियो

Delhi Elections 2025: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा अगर दिल्ली में सत्ता में आई तो वह पांच साल में सभी झुग्गियां ध्वस्त कर देगी। दिल्ली चुनाव नज़दीक आते ही ये झुग्गीवासियों के घर में सो रहे हैं। बीजेपी को चुनाव से पहले झुग्गीवासियों का Vote और चुनाव के बाद इनकी ज़मीन चाहिए। झुग्गीवासियों को अमित शाह गुमराह कर रहे हैं। BJP कहती है कि ‘जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान’, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जहाँ झुग्गी, वहाँ इनके दोस्त और Builders के मकान।

पूरी दुनिया जानती है कि इनका एक ही दोस्त है, अपने दोस्त को देने के लिए इनकी झुग्गीवालों की ज़मीन पर बुरी नज़र है। BJP झुग्गीवासियों को धोखा दे रही है। BJP कह रही है कि झुग्गियों की जगह मकान देंगे लेकिन 30 सितंबर, 2024 को रेलवे ने इस ज़मीन के टेंडर कर दिए। 15 दिन पहले LG ने इन झुग्गियों की ज़मीन का Land Use चेंज कर दिया।

झुग्गीवासियों को पता ही नहीं कि जो उनके घर में बच्चों के साथ Carrom खेल रहे हैं, वो 8 फरवरी को चुनाव ख़त्म होते ही झुग्गियों को तोड़ देंगे। BJP को झुग्गीवालों की नहीं, अपने दोस्त के पैसे की चिंता है। 10 साल पहले BJP ने झुग्गियां तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने अधिकारियों को यहाँ लाकर झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। BJP को झुग्गीवासियों की जान की कोई परवाह नहीं है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह दिल्ली की सभी झुग्गी-बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां शकूर बस्ती क्षेत्र में एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर झुग्गीवासियों के कल्याण की बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

#WATCH | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says "We saw how their (BJP) leaders are sleeping in slums. They did not sleep for 5-10 years. For the last 1 month, their leaders have been sleeping in slums. They do not love the slum dwellers. This is a party of the rich. What do… pic.twitter.com/DlKUUaV3Nl — ANI (@ANI) January 12, 2025

केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘वे पहले आपके वोट चाहते हैं और चुनाव के बाद आपकी जमीन।’’ उन्होंने भाजपा की ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ योजना की भी आलोचना की और इसे दिखावा बताया। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, ‘‘पिछले पांच वर्षों में उन्होंने (भाजपा) झुग्गीवासियों के लिए केवल 4,700 फ्लैटों का निर्माण किया है।’’

#WATCH | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says "The way Amit Shah ji lied to the slum dwellers of Delhi and tried to mislead them, today we have come to this slum camp to expose that lie. He said 'jaha jhuggi waha makaan' but the BJP people are not telling whose… pic.twitter.com/Jv3vCFLtM1 — ANI (@ANI) January 12, 2025

केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की योजना झुग्गीवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली जमीन पर कब्जा करने की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वे (भाजपा) सभी झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्त कर देंगे और वहां रहने वाले लोगों की कोई चिंता किए बिना जमीन का अधिग्रहण कर लेंगे।’’

#WATCH | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says "On 30 September 2024, the railways tendered this land. The poor slum dwellers do not know this...BJP people are so shameless, traitors, they are cheating these slum dwellers. They were sleeping inside the slum. On 27 December,… pic.twitter.com/PipHKP4mnI — ANI (@ANI) January 12, 2025

केजरीवाल के साथ आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन भी थे, जो शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार हैं। जैन 2013, 2015 और 2020 में जीतने के बाद चौथी बार इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और नतीजे आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

