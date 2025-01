Delhi Election 2025 Dates: 72 विधानसभा सीटें, एक करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता...,5 फरवरी को करेंगे मतदान; जानें कब होगी गिनती

Highlights दिल्ली में विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है दिल्ली में करीबन एक करोड़ से अधिक मतदाता है

Delhi Election 2025 Dates LIVE: चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।

दरअसल, 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होगा और नये सदन के गठन के लिए उससे पहले चुनाव कराना होगा। दिल्ली में परंपरागत रूप से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होते आए हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा का मतलब राष्ट्रीय राजधानी में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होना भी है।

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ''कुछ खास तरह की चिंताएं (राजनीतिक दलों द्वारा) उठाई गई थीं। ऐसा कहा गया था कि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़े और हटाए गए हैं... यह भी कहा गया था कि कुछ समूहों को निशाना बनाया गया है और उनके नाम ईवीएम के बारे में जवाब देने के बाद भी कहा गया था कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है।''

Electoral Rolls - a product of transparency and participation.



Political parties are involved at each and every stage of preparation of #VoterList

Full disclosure, opportunity to object.



In deletions or additions, Due Process followed rigorously#DelhiElections2025pic.twitter.com/x9mEFYiVNR — Election Commission of India (@ECISVEEP) January 7, 2025

गौरतलब है कि दिल्ली में 1,55,24,858 मतदाता हैं। इसमें 83,49,645 पुरुष और 71,73,952 महिलाएं और 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। दिल्ली में 24,44,320 वरिष्ठ नागरिक मतदाता हैं, जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 2,77221 लोग हैं।

गौरतलब है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों पार्टियों ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

#WATCH | #DelhiElections2025 | On Election Commission to announce the Delhi Assembly Election schedule today, BJP candidate from Gandhi Nagar Assembly seat Arvinder Singh Lovely says, "After PM Narendra Modi's address in Rohini, people of Delhi are in full mood to kick out the… pic.twitter.com/p53vkR71VI — ANI (@ANI) January 7, 2025

तारीख के ऐलान से पहले आज पूर्व बसपा नेता मदन मोहन अपनी पत्नी सुदेशवती के साथ आप सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में आप में शामिल हुए।

#WATCH | Delhi | Former BSP leader Madan Mohan along with her wife Sudeshwati join AAP in the presence of AAP MP Sanjay Singh pic.twitter.com/NJlKcAxTd4 — ANI (@ANI) January 7, 2025

आप की ओर से पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सत्येंद्र कुमार जैन, सौरभ भारद्वाज और अमानतुल्लाह खान इस साल विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं।

रणनीतिक रूप से, मौजूदा पार्टी की पहली सूची में भाजपा से आए छह दलबदलुओं - ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा और बीबी त्यागी और पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी जुबैर अहमद, वीर धींगान और सुमेश शौकीन के नाम शामिल हैं। भाजपा की ओर से रमेश बिधूड़ी, पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह और आप के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता मैदान में हैं।

#DelhiElections2025 | On Election Commission to announce the Delhi Assembly Election schedule today, BJP leader Shehzad Poonawalla says, "... Change begins today. People of Delhi are happy that they will finally get rid of this 'AAP-da'... Those who should be presenting their… pic.twitter.com/VDl8W2nU3t — ANI (@ANI) January 7, 2025

इस बीच, कांग्रेस ने राजधानी के लिए अपनी लड़ाई में अलका लांबा, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, पूर्व दिल्ली मंत्री हारून यूसुफ और अन्य को नामित किया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने 70 में से 62 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आठ सीटें जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 4.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

#WATCH | AAP launches their campaign song - 'phir layenge Kejriwal' for #DelhiElection2025



AAP MP Sanjay Singh says, "This song will be a hit. Our slogan was 'phir laayenge Kejriwal' and this song also conveys the same. This song will reach every house and people will make… pic.twitter.com/ZHa7HVCxG1 — ANI (@ANI) January 7, 2025

