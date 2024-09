WHO is Gopal Rai: लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, कौन हैं गोपाल राय?, पूर्वांचली चेहरा

Highlights Delhi CM swearing-in ceremony LIVE: अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अभियानों का हिस्सा थे। Delhi CM swearing-in ceremony LIVE: मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता वाली नयी मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया है। Delhi CM swearing-in ceremony LIVE: अन्ना हजारे और केजरीवाल के नेतृत्व में ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन में शामिल थे।

Delhi CM swearing-in ceremony LIVE: आप नेता गोपाल राय ने सीएम आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। गोपाल राय आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली इकाई संयोजक हैं। ‘आप’ के पूर्वांचली चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। राय आप के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। रोजगार, विकास, श्रम, सामान्य प्रशासन और सिंचाई मंत्री थे। राय आप की दिल्ली राज्य इकाई के संयोजक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। गोपाल राय के पास लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है। वह लखनऊ में एक छात्र नेता के रूप में कॉलेज परिसरों में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अभियानों का हिस्सा थे।

#WATCH | AAP leader Gopal Rai takes oath as Minister in CM Atishi led Delhi govt. pic.twitter.com/UEMtx3FRXZ

#WATCH | AAP leader Atishi takes oath as Chief Minister of Delhi pic.twitter.com/R1iomGAaS9

1992 में राय ने लखनऊ विश्वविद्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन की छात्र शाखा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ अपना करियर शुरू किया। 2015 के दिल्ली चुनाव में AAP के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बाबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नरेश गौड़ को 35,271 मतों से हराया।

#WATCH | AAP leader Atishi's parents Tripta Wahi and Vijay Singh present at Raj Niwas as Atishi takes oath as Delhi CM. pic.twitter.com/SHBHw16Vcm