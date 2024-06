दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, आज ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

Arvind Kejriwal Arrested: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब आज ही सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी संभव है। सीबीआई ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल को आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया, जहां उन्हें आबकारी नीति मामले में सुनवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पेश किया गया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके साथ थीं।

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा।

मालूम हो कि सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो से पूछताछ की थी और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी (आप) के वकील ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा, "मोदी सरकार की गंदी चालों से डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में शामिल होने के लगभग एक साल बाद उसी मामले में गिरफ्तारी करने के लिए कहा है। इससे पता चलता है कि बीजे की प्रतिशोधी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। शर्मनाक।"

Supreme Court begins hearing on a plea of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal challenging the June 21 order of the Delhi High Court granting interim stay on regular bail to him in the Delhi excise policy case probed by Enforcement Directorate (ED).



