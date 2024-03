Delhi Budget 2024: ईडी समन के बीच, 4 मार्च को केजरीवाल सरकार का बजट पेश करेंगी आतिशी

Highlights 4 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश होगा पहली बार कोई महिला मंत्री के द्वारा पेश होगा बजट 2023 में मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया था बजट

Delhi Budget 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से आठवां समन भेजा जा चुका है और उन्हें पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया गया है। आप सूत्रों के अनुसार, एक बार फिर केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं जाएंगे। ईडी समन के बीच दिल्ली का आम बजट 4 मार्च को पेश होगा। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इस बात की जानकारी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दी है।

उन्होंने शुक्रवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण(2023-2024) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है, लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का बजट मुनाफे में रहा है। मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार और उनके उपराज्यपाल ये जान लें कि वे चाहें कितनी भी कोशिश कर लें अरविंद केजरीवाल रुकेंगे नहीं।

