Delhi Budget 2024: हर महिला को 1000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार, बजट में आपको क्या मिला

Highlights वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश किया बजट में बड़ी घोषणा हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपये बीते साल मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया था

Delhi Budget 2024: दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर महिला को एक हजार रुपये देगी। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में इस बात की जानकारी वित्त मंत्री आतिशी ने दी है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी 1000 रुपये की राशि। दरअसल, विधानसभा में दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। बीते 10 साल में यह पहली बार था जब किसी महिला मंत्री के द्वारा केजरीवाल सरकार का बजट पेश किया गया।

बीते साल मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया था। इस साल वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया। इससे पहले 8 साल लगातार पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार का बजट पेश करते रहे हैं। केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने के दौरान आतिशी ने कहा कि 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले दस साल में दिल्ली की जीएसडीपी करीब ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं।

2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपए थी और 2023-24 में ये 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है। आज मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रही हूं।

यहां उपस्थित हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है।

#WATCH | Delhi Finance Minister Atishi presents the 10th budget of the Kejriwal government at Delhi Vidhan Sabha



Delhi FM Atishi says "Today I am not only presenting the 10th budget of the Kejriwal government but I will also present the changing picture of Delhi in the last ten… pic.twitter.com/XqzQpNWEVB