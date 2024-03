DELHI ASSEMBLY BUDGET SESSION: '40 सीट देते तो बदमाश हमारी सरकार गिरा देते', लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की अपील

Highlights अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से की अपील लोकसभा चुनाव में हमें सात सांसद चाहिए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे

DELHI ASSEMBLY BUDGET SESSION: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से खास अपील की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने मुझे साल 2020 में 62 सीटें दी। साल 2015 में 67 सीट दिलाई। जनता के इस एहसान की वजह से मेरी सरकार चल पाई, नहीं तो अगर हमें 40 सीटें मिलतीं तो ये बदमाश लोग मेरी सरकार गिरा देते।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, "...women above 18 years of age who are not government employees, who do not receive any pension and who do not pay income tax, will get the benefit. Women will have to give a self-declaration. The process will start after the elections..." pic.twitter.com/8z9J4kFG8J