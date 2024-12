Delhi Assembly Elections: बीजेपी छोड़ आप में शामिल, अरविंद केजरीवाल ने कस्तूरबा नगर सीट से रमेश पहलवान को दिया टिकट

Highlights कुसुम लता दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर वार्ड से दो बार की दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पार्षद हैं। रमेश जी और कुसुम लता जी दिन में 24 घंटे लोगों के सुख-दुख में उनके साथ रहते हैं। कुश्ती में भी अच्छा काम किया है। मैं उनका फिर से स्वागत करता हूं।

Delhi Assembly Elections: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रमेश पहलवान अपनी पत्नी और दो बार की पार्षद कुसुम लता के साथ रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। रमेश पहलवान को कस्तूरबा नगर सीट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मदन लाल तीन बार के विधायक हैं। टिकट काट दिया गया है। कुसुम लता दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर वार्ड से दो बार की दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पार्षद हैं। दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे कुसुम लता जी के फिर से शामिल होने पर खुशी है। रमेश जी 2013 में पार्टी में शामिल हुए थे। आज सात साल बाद वे घर लौट रहे हैं।

रमेश जी और कुसुम लता जी दिन में 24 घंटे लोगों के सुख-दुख में उनके साथ रहते हैं। उन्होंने कुश्ती में भी अच्छा काम किया है। मैं उनका फिर से स्वागत करता हूं।’’ रमेश पहलवान ने कहा, ‘‘मैं आज घर लौट रहा हूं। पूरी दुनिया दिल्ली को केजरीवाल की नजर से देखती है। चाहे विदेश जाने वाले बच्चों की बात हो या फिर किसी बच्चे के विश्व मंच पर फ्रेंच बोलने की बात हो, यह सब केजरीवाल की वजह से है।

