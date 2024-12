delhi assembly elections 2025: चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका?, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने लिया संन्यास, शाहदरा से कौन लड़ेगा इलेक्शन

Highlights काफी सम्मान मिला, जिसके लिए आभारी हैं। उम्र के कारण मैं चुनावी राजनीति से खुद को अलग करना चाहता हूं। गोयल के मार्गदर्शन ने पार्टी को वर्षों तक सही दिशा में आगे बढ़ाया।

delhi assembly elections 2025: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं शाहदरा से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक रामनिवास गोयल ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर गोयल (76) के फैसले को एक भावुक क्षण बताया। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं। गोयल 2015 से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं।

Delhi Assembly Speaker and AAP MLA Ram Niwas Goel writes to party's national convener Arvind Kejriwal, stating that he would now like to stay away from electoral politics owing to his age but would continue to serve the party. pic.twitter.com/7SAGg6bjU1