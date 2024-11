Delhi AQI And Weather Today: जहरीली हवा के बीच दिल्ली में बढ़ी ठंड, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जीरो

Delhi AQI And Weather Today: दिल्ली- एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का कहर भी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को कोहरे और धुंध की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली की गुरुवार सुबह धुंध की घनी चादर छा गई, जिससे हवा की गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य को काफी खतरा पैदा हो गया।

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया। बुधवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी ही स्थिति रही, जब AQI बढ़कर 429 पर पहुंच गया।

#WATCH | Delhi: A thick layer of smog engulfs the Akshardham Temple and surrounding areas as the air quality deteriorates to 'Severe' category in several parts of the national capital, as per Central Pollution Control Board (CPCB). AQI in Anand Vihar is at 473 pic.twitter.com/D9kG71TBhc

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज आनंद विहार में AQI 473, अलीपुर में 424, आया नगर में 424, अशोक विहार में 471, IGI एयरपोर्ट T3 में 436, चांदनी चौक में 405, द्वारका सेक्टर 8 में 457, जहांगीरपुरी में 470, JNS में 412, नरेला में 440 और नेहरू नगर में 462 दर्ज किया गया।

#WATCH | Delhi: A layer of smog envelops the capital city as pollution levels continue to rise.



Visuals from the AIIMS. The AQI has been recorded at 438 in the Sirifort area, categorised as 'severe' according to the CPCB. pic.twitter.com/sg5zafXxLZ