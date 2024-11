Delhi: राजधानी में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब, कई इलाकों में AQI 300 के पार

Delhi AQI Today: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। बुराड़ी, आनंद विहार, विवेक विहार और आईजीआई हवाईअड्डा शनिवार को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी के तहत 382 दर्ज किया गया, जबकि विवेक विहार में 322 और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) में 342 दर्ज किया गया।

दिवाली के एक दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जश्न के दौरान लगातार पटाखे फोड़े जाने के बावजूद, सामान्य से अधिक तापमान और अनुकूल हवाओं के कारण AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा, जिससे प्रदूषक तत्वों को फैलाने में मदद मिली।

राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाई रही, शुक्रवार सुबह 9 बजे AQI 362 दर्ज किया गया, क्योंकि लोगों ने दिवाली के दौरान पटाखों पर शहरव्यापी प्रतिबंध का उल्लंघन किया। हालांकि, स्थिति में सुधार हुआ और सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, शहर का 24 घंटे का औसत AQI शाम 4 बजे 339 दर्ज किया गया।

Air quality level in Delhi categorised as "very poor" by Central Pollution Control Board (#CPCB).



National capital's Air Quality Index (#AQI) stands at 349 today.pic.twitter.com/dp1fWwYoEw