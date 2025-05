India-Pakistan War: भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिराए गए, दो एयरक्राफ्ट के पायलट गिरफ्तार

नई दिल्ली:भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी हो गया है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के दो लड़ाकू विमान को मार गिराया है। साथ ही इन दोनों विमानों के पायलेट को भी पकड़े जा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जैसलमेर के ऊपर लड़ाकू विमान से उतरने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट को पकड़ लिया।

पायलट की पहचान उजागर नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक, विमान से उतरने के बाद पायलट को हिरासत में ले लिया गया। इसी प्रकार, जम्मू के अखनूर के पास भारतीय सेना ने एक अन्य पाकिस्तानी एफ-16 पायलट को पकड़ लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि होना बाकि है।

एएनआई ने कई सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में एक पाकिस्तानी वायुसेना के जेट को मार गिराया है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। आधिकारिक सरकारी पुष्टि का इंतजार है।

A Pakistani Air Force jet has been shot down in the Pathankot sector by Indian air defence, multiple sources tell ANI. More details awaited. Official government confirmation awaited. pic.twitter.com/RFcC1vkjdp