OPERATION SINDOOR: हाई अलर्ट पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, कई राज्यों ने स्कूल बंद, ब्लैकआउट और पुलिसकर्मियों-प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

Highlights पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे। सरकार ने छह सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी है।

OPERATION SINDOOR: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी और कई राज्यों ने स्कूल बंद करने, सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट करने और पुलिसकर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बृहस्पतिवार को अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा देर शाम जारी आदेश में कहा गया कि मौजूदा स्थिति और किसी भी आपात स्थिति की तैयारियों को देखते हुए अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल और बिहार ने ये कदम तब उठाए जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे।

Ministry of Defence tweets, "Military stations at Jammu, Pathankot & Udhampur were targeted by Pakistani-origin drones and missiles along the International Border in J&K today. The threats were swiftly neutralised using kinetic and non-kinetic capabilities in line with… pic.twitter.com/Zhor7m67xu