पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट समेत कई अहम जगहों पर किया ड्रोन और मिसाइलों से हमला, S-400 ने 8 मिसाइलों किया ध्वस्त

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने उकसावे की एक नई कार्रवाई करते हुए गुरुवार देर रात जम्मू-कश्मीर में जम्मू एयरपोर्ट समेत कई अहम जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के कारण जम्मू सेक्टर और श्रीनगर के कई हिस्सों में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक्स पर लिखा, "जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। जोरदार धमाके-बमबारी, गोलाबारी या मिसाइल हमले की आशंका है। चिंता न करें- माता वैष्णो देवी हमारे साथ हैं और बहादुर भारतीय सशस्त्र बल भी हमारे साथ हैं।"

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान द्वारा हवाई हमले का यह दूसरा प्रयास है। जैसे ही ड्रोनों का झुंड भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसा, जम्मू के बड़े हिस्से में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई, जिसमें रणनीतिक सैन्य और नागरिक स्थान शामिल थे, ताकि रडार सिस्टम और वायु रक्षा इकाइयों को बिना किसी व्यवधान के काम करने दिया जा सके।

