RSS को 21वीं सदी का कौरव बताने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज

Highlights हरिद्वार कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के इस ताजा मामले में 12 अप्रैल को सुनवाई होगी राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि RSS 21वीं सदी का कौरव है

हरिद्वार: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह केस उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में उनके एक बयान को लेकर दर्ज करवाया गया है जिसमें उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया है। हरिद्वार कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।

कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के ताजा मामले में 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। एडवोकेट अरुण भदौरिया ने शनिवार को इस बात जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा कि RSS 21वीं सदी का कौरव है, उनके इसी बयान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने उनपर मानहानि का मुकदमा किया है।

Haridwar, Uttarakhand | A defamation case has been filed against Congress leader Rahul Gandhi by RSS worker Kamal Bhadauria in Haridwar court. Hearing is on April 12. Rahul Gandhi said in Haryana that RSS is the Kaurava of 21st century: Arun Bhadauria, Advocate pic.twitter.com/nhOjG2lZtm