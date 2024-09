Lucknow Building Collapse: मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 8, 28 लोग घायल; रेस्क्यू अब भी जारी

Lucknow Building Collapse: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जबकि मलबे से रेस्क्यू करने का ऑपरेशन अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 28 लोग घायल है जिनका इलाज जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह बचावकर्मियों द्वारा मलबे से तीन और शव बरामद किए जाने के बाद लखनऊ बिल्डिंग ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित ढही इमारत में गोदाम और मोटर वर्कशॉप थे। राहत आयुक्त जी एस नवीन के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने बचाव अभियान के दौरान राज किशोर (27), रुद्र यादव (24) और जगरूप सिंह (35) के शव बरामद किए।

