तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लापता भारतीय की मौत की हुई पुष्टि, दूतावास ने किया कन्फर्म

अंकारा: तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लापता भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शनिवार को अंकारा स्थिति भारतीय दूतावास ने लापता भारतीय की मौत होने की पुष्टि की है। भारतीय दूतावास, अंकारा ने ट्वीट किया, हम दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि तुर्की में 6 फरवरी के भूकंप के बाद से लापता भारतीय नागरिक विजय कुमार के नश्वर अवशेष मिले हैं और मालट्या में एक होटल के मलबे से उसकी पहचान की गई है, जहां वह एक व्यापार यात्रा पर थे। एक अन्य ट्वीट में दूतावास ने लिखा, विजयकुमार के परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। हम उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

तुर्की में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 3,000 है, जिनमें से लगभग 1,800 इस्तांबुल और उसके आसपास रहते हैं, जबकि 250 अंकारा में हैं और बाकी पूरे देश में फैले हुए हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने हजारों संरचनाओं को समतल कर दिया, अज्ञात लोगों को फंसा लिया और संभावित रूप से लाखों लोगों को प्रभावित किया। मृत्यु संख्या 25,000 है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। तुर्की की आपदा एजेंसी ने शनिवार को कहा कि तुर्की निकायों के लगभग 32,000 लोग खोज और बचाव के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, 8,294 अंतर्राष्ट्रीय बचावकर्ता हैं।

