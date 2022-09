2014 में लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को दान की थी 123 प्राइम प्रोपर्टीज

नई दिल्ली: तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 7 हिंदू-बहुल गांवों और तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराने मंदिर के स्वामित्व का दावा करने के कुछ दिनों बाद, यह पता चला है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 में लुटियंस दिल्ली में 123 सरकारी संपत्ति वक्फ को उपहार में दी थी।

टाइम्स नाउ की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 2014 के आम चुनाव से कुछ दिन पहले, कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया था और एक गुप्त नोट के माध्यम से अवगत कराया गया था। संपत्तियां कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड और अन्य वीवीआईपी एन्क्लेव जैसे प्रमुख स्थानों में स्थित हैं।

टाइम्स नाउ ने बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में 123 सरकारी संपत्तियों की पहचान करने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल आया। समाचार चैनल ने गुप्त नोट भी साझा किया, जो 5 मार्च 2014 का है, और अतिरिक्त सचिव जेपी प्रकाश द्वारा हस्ताक्षरित है।

