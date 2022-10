वीडियो: हादसे से एक दिन पहले मोरबी पुल पर जमा दिखे थे सैकड़ों लोग, मस्ती करते आए थे नजर, सामने आया वीडियो

Highlights गुजरात के मोरबी में एक पुराने पुल के गिर जाने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 177 लोगों को बचाया गया है और 19 लोगों का इलाज भी चल रहा है। इस बीच हादसे से एक दिन पहले का वीडियो भी सामने आया है जहां लोग पुल पर मस्ती करते हुए दिखे है।

गांधीनगर: रविवार को गुजरात के मोरबी में एक पुराने केबल पुल के गिर जाने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं करीब 177 लोगों को बचाया गया है 19 लोग ऐसे है जिनका अभी-भी इलाज चल रहा है। फिलहाल सेना, नौसेना, वायु सेना, एनडीआरएफ और दमकल विभाग मौके पर तैनात है और बचाव कार्य जारी है।

ऐसे में इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल भी हो रहा है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह हादसे से एक दिन पहले का वीडियो है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उसी पुल का है जहां रविवार को हादसा हुआ है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि पुल पर भारी संख्या में लोग मौजूद है, ऐसे में पुल पर जरा भी जगह दिखाई दे रहा है।

Is it a real video where people are trying to damage the morbi bridge...?



Is it a conspiracy...?#Morbi#MorbiBridgepic.twitter.com/Q6q0v1OvGY