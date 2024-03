Darjeeling Lok Sabha Seat 2024: दार्जिलिंग सीट को लेकर भाजपा में विद्रोह!, राजू बिस्ता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा, वजह

Highlights दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के 17 लाख मतदाताओं के चेहरे पर तमाचा है। दार्जिलिंग पहाड़ियों से कोई संबंध नहीं है। बिस्ता मेरे उम्मीदवार नहीं हैं। हम किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चाहते।

Darjeeling Lok Sabha Seat 2024: भारतीय जनता पार्टी के कुर्सियांग सीट से विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने सोमवार को घोषणा की कि वह दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार राजू बिस्ता के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ते समय भाजपा में ही रहेंगे और पार्टी अगर चाहती है, तो वह कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उनका खुद से पार्टी से नाता तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘बिस्ता मेरे उम्मीदवार नहीं हैं। हम किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चाहते।

After the announcement of BJP candidates, Darjeeling MLA Neeraj Zimba was seen dancing.#LoksabhaElection2024pic.twitter.com/CcF9jnwWjW