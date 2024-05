पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चक्रवाती तूफान ‘रेमल’ ने मचाई भारी तबाही, 3 लोग जख्मी, ट्राफिक मूवमेंट भी हुआ स्लो

Highlights रेमल चक्रवात की वजह से कई जगह पेड़ उखड़े इसकी वजह से राज्य में कई सड़कें और ट्राफिक भी हुआ बाधित इसके साथ 3 लोग जख्मी हुए

Cyclone Remal: रेमल चक्रवात के बंगाल की खाड़ी के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों और हिस्सों तक पहुंचा। इसके आने से राज्य में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए और इसके कारण ट्राफिक मूवमेंट भी थम गई। साथ ही कोलकाता में कई जगह पेड़ों के गिरने से सड़कें भी जाम हो गईं और कई जगह इसका प्रभाव दिखा। कोलकाता में लगभग 68 पेड़ और पास के साल्ट लेक और राजारहाट क्षेत्र में 75 जगह अन्य पेड़ उखड़ने की खबर सामने आई गए।

दक्षिणी एवेन्यू, लेक प्लेस, चेतला, डीएल खान रोड, डफरिन रोड, बालीगंज रोड, न्यू अलीपुर, बेहाला, जादवपुर, गोलपार्क, हतीबागान, जगत मुखर्जी पार्क और कॉलेज स्ट्रीट के साथ-साथ शहर के आसपास से पेड़ों के उखड़ने की खबरें आई हैं। समाचार मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि साल्ट लेक क्षेत्र काफी प्रभावित रहा।

#WATCH | Cyclone Remal: The Indian Coast Guard is closely monitoring the landfall of cyclone Remal with a disaster response team, ships and hovercraft on standby at short notice to respond to post-impact challenges. pic.twitter.com/0zmKmizo2s — ANI (@ANI) May 27, 2024

कई जगह पानी भरने से ट्राफिक के रूट को भी बदलना पड़ा, जिसमें दक्षिणी एवेन्यू, लेक व्यू रोड, प्राताड़तिया रोड, टॉलीगंज फ़ारी, अलीपुर और सेंट्रल एवेन्यू शामिल हैं। पार्क स्ट्रीट और एस्प्लेनेड स्टेशनों पर पटरियों पर पानी भर जाने के कारण गिरीश पार्क और महानायक उत्तम कुमार स्टेशनों के बीच कोलकाता मेट्रो सेवाएं बाधित हो गई। हालांकि, मेट्रो सेवाएं दक्षिणेश्वर से गिरीश पार्क तक और कबी सुभाष से महानायक उत्तम कुमार तक सामान्य रूप से चलती रहती हैं।

Cyclone Remal has entered between Khepupara in Bangladesh and Sagar in South 24 Parganas district of West Bengal...The storm and heavy rains have disrupted life in many districts including Jharkhand and Kolkata...🌪🌀🌪#CycloneRemal#BayofBengal#Cyclonepic.twitter.com/JaaH2mEuFh — Rakshita Nagar (@RakshitaNagar) May 27, 2024

यहां तक कि, पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आने वाले सियालदह दक्षिण सेक्शन में सुबह 9 बजे से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। चक्रवात के कारण लगभग 21 घंटे तक निलंबित रहने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी सोमवार सुबह फिर से शुरू हो गई।

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के एक अधिकारी के अनुसार, इंडिगो की कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर की उड़ान सुबह 08:59 बजे प्रस्थान करने वाला पहला विमान था, जबकि कोलकाता में उतरने वाला पहला विमान सुबह 09:50 बजे गुवाहाटी से स्पाइसजेट की उड़ान रही। कोलकाता से आखिरी फ्लाइट रविवार को दोपहर 12:16 बजे रवाना हुई।

Closely monitoring restoration of railway tracks in West Bengal after Remal cyclone! pic.twitter.com/3xGhb7cl9n — Ashwini Vaishnaw (मोदी का परिवार) (@AshwiniVaishnaw) May 27, 2024

कोलकाता में आए रेमल चक्रवात के बाद पश्चिम बंगाल में रेल पटरियों की बहाली पर कड़ी निगरानी! इस बात का जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने लिखकर बताया है।

आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अभी दीघा, काकद्वीप और जयनगर में तेज हवा और मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है। आईएमडी पूर्वी क्षेत्र हेड सोमनाथ दत्ता ने कहा, दक्षिणी बंगाल जिले में भी इस तरह का लोग अनुभव कर सकते हैं।

