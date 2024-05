Cyclone Remal Live Updates: तूफान ‘रेमल’ का असर, 394 उड़ानें प्रभावित, बंगाल में दो और बांग्लादेश में 10 की मौत, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट, 800000 लोगों को निकाला

Highlights Cyclone Remal Live Updates: उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा और धीरे-धीरे एक चक्रवाती तूफान में कमजोर हो जाएगा। Cyclone Remal Live Updates: तटीय इलाकों में आधारभूत संरचना और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है। Cyclone Remal Live Updates: तूफान के कारण बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं।

Cyclone Remal Live Updates: चक्रवाती तूफान ‘रेमल’ ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तबाही मचा दी है। प्रभाव के कारण बांग्लादेश के निचले तटीय इलाकों से लगभग 800,000 लोगों को निकाला गया। चक्रवात रविवार देर रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा क्षेत्र के पास पहुंचा। सोमवार की सुबह तेज हवा के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हुई। बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा प्रभावित हुआ। बंगाल में 2 और बांग्लादेश में 10 की मौत हुई है और 394 उड़ानें प्रभावित हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि चक्रवात 'रेमल' उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने से पहले कुछ समय तक लगभग उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा और धीरे-धीरे एक चक्रवाती तूफान में कमजोर हो जाएगा।

Teams of #NDRF Jawans are removing trees uprooted in Sandeshkhali, Sagar island and the Dantan area of West Bengal due to #CycloneRemal . pic.twitter.com/l2SD9uFrQU

तूफान ‘रेमल’ ने पश्चिम बंगाल और उसके तटीय इलाकों में आधारभूत संरचना और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसके कारण हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य कोलकाता के एंटली के बिबीर बागान इलाके में रविवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के कारण एक दीवार के गिरने से एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि सुंदरबन डेल्टा से सटे नामखाना के पास मौसुनी द्वीप में एक पेड़ एक झोपड़ी पर गिर गया, जिसमें दबकर एक बुजुर्ग महिला की भी सोमवार सुबह मौत हो गई।

इस चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। 'रेमल' से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हुई क्षति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोलकाता और राज्य के अन्य तटीय जिलों में झोपड़ियों की छत हवा में उड़ गयीं, पेड़ उखड़ गये और बिजली के खंभे गिर गये, जिस कारण कोलकाता सहित राज्य के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई। सप्ताह के पहले कार्य दिवस की सुबह कोलकाता के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति देखी गयी।

वहीं, सियालदह टर्मिनल स्टेशन से उपनगरीय ट्रेन सेवाएं कम से कम तीन घंटे के लिए आंशिक रूप से निलंबित रहीं, जिस कारण यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चक्रवाती तूफान 'रेमल' के मद्देनजर कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं 21 घंटे तक निलंबित रहने के बाद सोमवार सुबह बहाल हुईं।

NDRF is closely monitoring the post landfall situation in West Bengal. 14 Rescue Teams deployed across the State now actively engaged in restoration work with local agencies. @PMOIndia@HMOIndia@BhallaAjay26@PIBKolkata@PIBHomeAffairs@PIB_India@ANIpic.twitter.com/ZiPF66H2jr