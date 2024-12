Cyclone Fengal Live: तमिलनाडु में चक्रवात 'फेंगल' ने बरपाया कहर, चेन्नई एयरपोर्ट शुरू; सीएम स्टालिन ने केंद्र से मांगी मदद

Cyclone Fengal Live: भारत के तटीय राज्य तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल ने दस्तक देते ही कहर बरपा शुरू कर दिया है। फेंगल के कारण चेन्नई और पुडुचेरी में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। शनिवार रात फेंगल चक्रवात के कारण चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था लेकिन रविवार को सुबह 1 बजे इसे फिर से शुरू कर दिया। आईएमडी ने कहा है कि चक्रवात अगले तीन घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल जाएगा और पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

#WATCH | Flood-like situation in parts of Puducherry following incessant rainfall; buildings and vehicles submerged#CycloneFengal



(Drone visuals) pic.twitter.com/IXs8e1ITBT — ANI (@ANI) December 1, 2024

इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार ने मदद मांगी है। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, "कल हमने चक्रवात फेंगल का सामना किया। चेन्नई में 23 में से 21 सबवे को साफ कर दिया गया है। कल से अम्मा रेस्तरां द्वारा 27000 लोगों को भोजन के पैकेट मिले हैं। संबंधित मंत्री जरूरतमंदों के लिए जिलों में हैं। सभी में जिलों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मैं केंद्र सरकार से चक्रवात और फसल क्षति के कारण स्थिति को देखने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध करता हूं।''

Tamil Nadu CM MK Stalin says, "Yesterday we faced cyclone Fengal. 21 out of 23 subways have been cleared in Chennai. From yesterday by Amma restaurant 27000 people have got food packets. Concern Ministers are in districts to do the needful. In all the Districts precautionary… pic.twitter.com/PsGLiX33o8 — ANI (@ANI) December 1, 2024

चक्रवात के कारण 3 की मौत

गौरतलब है कि चेन्नई में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की बिजली से मौत हो गई। मंत्री ने संकेत दिया कि चक्रवात का उतना गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा जितना अधिकारियों ने अनुमान लगाया था। इस बीच, अधिकारियों ने पुडुचेरी में भी महत्वपूर्ण नुकसान के तत्काल कोई संकेत नहीं बताए।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Madley Subway in T Nagar area shut due to waterlogging following heavy rainfall. pic.twitter.com/lvXr6UzHI5 — ANI (@ANI) December 1, 2024

स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने घोषणा की कि रविवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर में 500 चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएंगे। दक्षिण भारत क्षेत्र के तहत काम करने वाली चेन्नई गैरीसन बटालियन के भारतीय सेना के जवानों को रविवार की सुबह पुडुचेरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए तैनात किया गया था, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया।

एक अधिकारी, छह जूनियर कमीशन अधिकारी और 62 अन्य रैंकों से युक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) स्तंभ को तुरंत तैनात किया गया।

#WATCH | Indian Army carries out rescue and relief operations due to the flood-like situation in parts of Puducherry following the incessant rainfall and landfall of #CycloneFengal



(Video source - Indian Army) pic.twitter.com/qRJHJZ4Uny — ANI (@ANI) December 1, 2024

कृष्णा नगर के कुछ इलाकों में जल स्तर लगभग पाँच फीट तक बढ़ गया, जिससे लगभग 500 घरों के निवासी फंस गए। भारतीय सेना द्वारा बचाव अभियान के दौरान किए गए प्रयास रविवार को सुबह 6:15 बजे शुरू हुए, जिसमें पहले 2 घंटों में 100 से अधिक व्यक्तियों को निकाला गया।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को घर के अंदर रहने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच, चक्रवात फेंगल के मद्देनजर, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को चेंगलपट्टू जिले के कलपक्कम के पास राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

The Indian Army has launched flood relief operations in Puducherry following heavy rainfall caused by Cyclone Fengal, which has resulted in widespread waterlogging. The operations were initiated in response to a formal requisition from the District Collector of Puducherry,… pic.twitter.com/kUYMrKajsT — ANI (@ANI) December 1, 2024

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने रविवार को कहा कि पुडुचेरी में रात भर 50 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिससे शहर में बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "पुडुचेरी में 50 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर बाढ़ आई है। मैं वर्तमान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा हूं। बचाव दल बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।" चक्रवात फेंगल के कारण पुडुचेरी में भारी बारिश हुई, केंद्र शासित प्रदेश में 1 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में 48.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह 1995 से 2024 के बीच पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक 24 घंटे की संचयी वर्षा है।

इस बीच, रेलवे अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 1 दिसंबर से सभी उपनगरीय जिलों में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से फिर से शुरू हो गई हैं। पुडुचेरी और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में आए चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण चेन्नई में भारी बारिश के कारण शनिवार को ईएमयू ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं।

आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है?

आईएमडी ने दक्षिण तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की है, जबकि आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर-नेल्लोर, तिरुपति और चित्तूर जिलों में एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इन स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

