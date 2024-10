Cyclone Dana Live Update: ओडिशा में चक्रवात के बाद बाढ़ का सकंट! IMD ने की 16 जिलों में बाढ़ की भविष्यवाणी

Cyclone Dana Live Update: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा चक्रवात दाना अपने साथ भीषण तबाही ला रहा है। ओडिशा में शुक्रवार को तूफान के आने की घोषणा के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, दाना के कारण भूस्खलन और बाढ़ आ सकती है जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। IMD भुवनेश्वर की क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि शुक्रवार सुबह तक चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके बाद चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा और क्योंझर के बजाय ढेंकनाल और अंगुल जिलों की ओर मुड़ जाएगा।

जब चक्रवात का केंद्र जमीन पर पहुंचेगा, तो हवा की गति बढ़कर 120 किमी प्रति घंटे होने की उम्मीद है, और यह चार से पांच घंटे तक चलने की संभावना है। पारादीप में डॉपलर मौसम रडार द्वारा इस प्रणाली की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

THE SEVERE CYCLONIC STORM “DANA” (PRONOUNCED AS DANA) MOVED NORTH-NORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 10 KMPH AND LAY CENTRED AT 0530 HRS IST OF TODAY, THE 25TH OCTOBER, OVER NORTH COASTAL ODISHA NEAR LATITUDE 21.00° N AND LONGITUDE 86.85°E, ABOUT 20 KM NORTH-NORTHWEST OF DHAMARA AND… pic.twitter.com/9kXpXmTxUz — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2024

वहीं, आईएमडी ने चक्रवात से भारी वर्षा के कारण 16 जिलों में अचानक बाढ़ आने का अनुमान लगाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और संभावित प्रभावों को कम करने के उपायों को लागू किया है।

माझी ने विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और कहा, "हम स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हीराकुंड जलाशय और अन्य स्थानों में जल स्तर निरंतर निगरानी और प्रबंधन के अधीन हैं।"

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। माझी ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले निचले इलाकों से लगभग 5.84 लाख लोगों को निकाला गया है।

THE SEVERE CYCLONIC STORM “DANA” (PRONOUNCED AS DANA) MOVED NORTH-NORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 12 KMPH AND LAY CENTRED AT 0430 HRS IST OF TODAY, THE 25TH OCTOBER, OVER NORTH COASTAL ODISHA NEAR LATITUDE 20.90° N AND LONGITUDE 86.90°E, ABOUT 15 KM NORTH OF DHAMARA AND 30 KM… pic.twitter.com/DzPST78fNp — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 24, 2024

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में राजीव भवन में चक्रवात दाना के बाद की स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है।

THE SEVERE CYCLONIC STORM “DANA” (PRONOUNCED AS DANA) OVER NORTHWEST BAY OF BENGAL MOVED NORTHNORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 17 KMPH DURING PAST 06 HOURS AND LAY CENTRED AT 0230 HRS IST OF TODAY, THE 25TH OCTOBER, OVER ODISHA COAST NEAR LATITUDE 20.75° N AND LONGITUDE 86.95°E,… pic.twitter.com/GNDkZ5jqsO — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 24, 2024

Web Title: Cyclone Dana Live Update Flood crisis after cyclone in Odisha IMD predicted floods in 16 districts