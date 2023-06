Cyclone Biporjoy: चक्रवात 'बिपरजॉय' ने गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ इलाकों में दस्तक दी, आधी रात तक लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहेगी

Highlights आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि लैंडफॉल शुरू हो गया है, आधी रात तक जारी रहेगा आईएमडी के अनुसार, चक्रवात 'बिपरजॉय' लगभग 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में चक्रवात के टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है

अहमदाबाद: भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि चक्रवात 'बिपरजॉय' ने गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ इलाकों में दस्तक दे दी है। मोरबी में चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से भारी बारिश के साथ तेज आंधी चल रही है। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि लैंडफॉल शुरू हो गया है, आधी रात तक जारी रहेगा।

आईएमडी के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने एएनआई को बताया कि यह कराची और मांडवी के बीच और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के करीब तट से टकराएगा। यह अब अरब सागर में जखाऊ बंदरगाह से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यह लगभग 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है ... इसलिए, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो गई है...आधी रात तक, लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहेगी..।"

#WATCH | #CycloneBiparjoy | "...It will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. This is now located about 70 kilometres away from Jakhau port in the Arabian Sea. It is moving at a speed of about 15 kmph...Hence, the landfall process has… pic.twitter.com/QlG1CxJgVY