CUET-UG: सीयूईटी-यूजी की दूसरी पाली की परीक्षा रद्द, अब 12 अगस्त को, जानें कारण

Highlights छात्रों के लिए परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 2 अगस्त को जारी किए गए थे। आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं।

नई दिल्लीः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) 2022 की दूसरी पाली को रद्द कर दिया। अब 12 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र उन उम्मीदवारों के लिए मान्य होंगे, जिनकी CUET-UG परीक्षा स्थगित कर दी गई है।

परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी ने बताया कि "तकनीकी मुद्दों के कारण, केंद्र प्रश्न पत्रों तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ थे।" दूसरी पाली के छात्रों के लिए परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 2 अगस्त को जारी किए गए थे।

CUET-UG scheduled for Aug 4 postponed at few centres across 17 states due to administrative, technical reasons: National Testing Agency

छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड उन छात्रों के लिए मान्य हैं, जिन्हें CUET के लिए फिर से उपस्थित होना होगा। इस साल, CUET UG परीक्षा को दो चरणों में विभाजित किया गया है।

Same admit cards will be valid for candidates whose CUET-UG examination has been postponed: National Testing Agency