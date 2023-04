CUET PG 2023: जून में होगी सीयूईटी पीजी की परीक्षा, यूजीसी अध्यक्ष ने किया तारीखों का ऐलान, चेक करें डेट

Highlights सीयूईटी-पीजी 2023 परीक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जून 2023 को आयोजित यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सीयूईटी पीजी की दाखिला परीक्षा की घोषणा की

CUET PG 2023: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (सीयूईटी पीजी 2023) परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सीयूईटी पीजी की दाखिला परीक्षा की घोषणा की। पीजी परीक्षा की तारीखों की घोषणा उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से की गई है।

यूजीसी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया "कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट [सीयूईटी- (पीजी)-2023] 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जून 2023 को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को नियमित रूप से परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए एनटीए की वेबसाइट http:/ /nta.ac.in, https://cuet.nta.nic.in देखने की सलाह दी जाती है।

