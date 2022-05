कोविड-19 के कारण माता-पिता खोने वाले बच्चों को हर महीने 4000 रुपये, सरकार के 8 साल पूरे होने पर PM मोदी ने घोषणा की

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो उसमें भी पीएम केयर्स मदद करेगा। इसके अलावा, मोदी ने घोषणा की कि 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों को वजीफा प्रदान किया जाएगा।

