Highlights अदालत ने अरविंद केजरीवाल को तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा केवल पत्नी और उनके वकील को मिलने की इजाजत यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है

नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। केवल केजरीवाल की पत्नी और उनके वकील को ही उनसे मिलने की इजाजत होगी।

#WATCH | Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal taken from the Rouse Avenue Court in Delhi.



The Court has sent him to a 3-day CBI remand in connection with the Excise policy case. pic.twitter.com/c5cLt4Z0Ou