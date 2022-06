भारत में कोरोना मामलों में 41% का उछाल, 24 घंटे में 5233 नए केस सामने आए, सक्रिय मामले 28 हजार के पार

Highlights भारत में कोरोना के 24 घंटे में पांच हजार से ज्यादा नए केस, 7 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र (1881), केरल (1494), दिल्ली (450), कर्नाटक (348) और हरियाणा (227) से सबसे अधिक नए मामले। सक्रिय कोरोना मामलों में 1881 की और वृद्धि हुई है और ऐसे मरीजों की संख्या 28857 हो गई है।

नई दिल्ली: भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कल सुबह के अपडेट के मुकाबले करीब 41 प्रतिशत का उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5233 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले दो दिन लगातार वृद्धि के बाद कल के अपडेट में नए केस की संख्या में गिरावट आई थी और दैनिक मामले 4000 से कम थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 7 और लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ भारत में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 524715 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों में 1881 की और वृद्धि हुई है। देश में अब कोरोना संक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 28857 पहुंच गई है।

#COVID19 | India reports 5,233 fresh cases, 3,345 recoveries, and 7 deaths in the last 24 hours.



Total active cases are 28,857 pic.twitter.com/2tFODtK1se