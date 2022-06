कोरोना ने पकड़ी रफ्तार! भारत में 24 घंटे में 12,213 नए केस, करीब 40 प्रतिशत का उछाल; दैनिक संक्रमण दर 2% से ज्यादा

Highlights भारत में कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटे में 39 प्रतिशत का उछाल, 12 हजार से ज्यादा नए केस। भारत में 11 और लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई है। एक्टिव केस में भी 4578 की वृद्धि, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 58215 हो गई है।

नई दिल्ली: भारत में कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटे में करीब 39 प्रतिशत (38.4%) का उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के अनुसार 12,213 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इससे पहले कल 8800 से कुछ ज्यादा केस आए थे।

वहीं, 11 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटे में महामारी से हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5 लाख 24 हजार 803 पहुंच गया है। दैनिक संक्रमण दर अब बढ़कर 2.35 प्रतिशत पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक्टिव केस में भी 4578 की वृद्धि दर्ज की गई है और अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 58215 पहुंच गई है। इस बीच 7624 मरीज बीमारी से ठीरक भी हुए हैं। देश में अभी तक कोविड वैक्सीन की 195 करोड़ से ज्यादा डोज (1,95,67,37,014) लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख 21 हजार 942 डोज लगाई गई। आईसीएमआर ने बताया है कि 5 लाख 19 हजार 419 कोरोना टेस्ट भी बुधवार को किए गए।

#COVID19 | India reports 12,213 new cases & 7,624 recoveries, in the last 24 hours.



Active cases 58,215

Daily positivity rate 2.35% pic.twitter.com/yL8XVI0RHf