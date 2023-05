राहुल गांधी ने बताया कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का राज, भाजपा पर जमकर साधा निशाना, जाने क्या कहा

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धरमैया के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने भी शपथ ली, जो राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री होंगे।

बेंगलुरु: कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि राज्य में पार्टी केवल एक कारण से जीती है और वह है गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों और दलितों के साथ खड़े होने का पार्टी का फैसला।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस की जीत के बाद कई बातें लिखी गईं कि कांग्रेस कैसे यह चुनाव जीती, अलग-अलग विश्लेषण किए गए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि हम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ खड़े थे। हमारे पास सच्चाई थी, गरीब लोग। भाजपा के पास पैसा था, पुलिस थी और सब कुछ था लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनकी सारी शक्तियों को परास्त कर दिया।"

#WATCH | We made 5 promises to you. I had said we don't make false promises. We do what we say. In 1-2 hours, the first cabinet meeting of the Karnataka govt will happen and in that meeting these 5 promises will become law: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/hhsancnayq