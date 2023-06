मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, चुप्पी साधने का आरोप लगाया

Highlights मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा नई दिल्ली में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में शनिवार, 17 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम नरेश ने कहा कि 10 जून से मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री से मिलने के मौके का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने 10 जून को पीएम को पत्र भेजा और उनसे मिलने का अनुरोध किया, वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 20 जून को विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलने का समय निकाल लेंगे।

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि मई से मणिपुर राज्य जल रहा है और आज भी जल रहा है। महिलाओं और बच्चों सहित 20,000 लोगों ने शिविरों में शरण ली हुई है, हर जगह हाहाकार मच गया है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर को लेकर कुछ भी जाहिर नहीं किया है।

Since May, the state of Manipur has been burning, and to this day, it continues to burn. There is a hue and cry everywhere, with 20,000 people, including women and children, taking shelter in camps. However, the Prime Minister has not yet expressed anything regarding Manipur.