बिहार में सियासी उठापटक: नीतीश कुमार को लेकर बोली कांग्रेस- अगर वो आएंगे तो हम करेंगे उनका समर्थन

Highlights कांग्रेस नेता अजित कुमार ने कहा कि हमें नीतीश कुमार को सीएम मानकर (उन्हें) समर्थन देने का फैसला लेना चाहिए लेकिन हम बैठक के बाद ही आपको बता पाएंगे। जद(यू) ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से समय मांगा है।

पटना: बिहार में राजनीतिक संकट जारी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को कहा कि वह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जद(यू) को "गले लगाने" को तैयार है, बशर्ते वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का साथ छोड़ दे। कांग्रेस और वामदलों ने भी सोमवार को संकेत दिया कि अगर ऐसा होता है तो वे इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस नेता अजित कुमार ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे।"

If Nitish Kumar comes, we'll welcome him. If he comes we will support him.A meeting of Mahagathbandhan is being held.We should take a decision to support (him) by considering Nitish Kumar as the CM but we'll be able to tell you only after the meeting: Ajit Sharma, Congress, Bihar pic.twitter.com/BW3SROdAAY