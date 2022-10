Congress Presidential Poll: खड़गे बनाम थरूर होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, केएन त्रिपाठी का नामांकन रद्द

Highlights झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन खारिज मधुसूदन मिस्त्री ने कहा- शीर्ष पद के लिए चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा उन्होंने कहा- नामांकन वापस लेने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय है, इसके बाद तस्वीर साफ होगी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर होने जा रहा है। जबकि तीसरे उम्मीदवार केएन त्रिपाठी का नामांकन को रद्द किया गया है। शनिवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने शनिवार को इसकी घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके एक प्रस्तावक के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते थे और दूसरे प्रस्तावक के हस्ताक्षर दोहराए गए थे, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि शीर्ष पद के लिए चुनाव खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा।

नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में मिस्त्री ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 20 फॉर्म प्राप्त हुए और उनमें से चार को खारिज कर दिया गया। खड़गे ने 14 फॉर्म जमा किए, थरूर ने 5 और त्रिपाठी ने एक फॉर्म जमा किया।

Madhusudan Mistry is Congress' Central Election Authority chairman.



The two current contenders for the post of Congress President include Mallikarjun Kharge & Shashi Tharoor pic.twitter.com/PSx6ThCHSX