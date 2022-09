Congress President Election: मैं 40 साल विभिन्न पदों पर, अब नई पीढ़ी को मौका मिले, सीएम गहलोत ने कहा-शांतिपूर्ण माहौल के साथ काम करूंगा, देखें वीडियो

Highlights अगला चुनाव ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए जिससे प्रदेश में फिर से चुनाव जीतने की संभावना बढ़े। राजस्थान एकमात्र बड़ा राज्य बचा है, जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। ‘एक व्यक्ति, एक पद’ की अवधारणा का समर्थन करने के मद्देनजर आया था।

जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह 40 सालों तक संवैधानिक पदों पर रहे और चाहते हैं कि अब नई पीढ़ी को मौका मिले। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, लेकिन बिना किसी पद के भी शांतिपूर्ण माहौल के साथ काम करूंगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अगला विधानसभा चुनाव ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए जिससे राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ सके। जैसलमेर में गहलोत ने कहा, ‘‘ मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे लिये कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं और 40 साल से किसी न किसी संवैधानिक पद पर हूं।

