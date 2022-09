क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हिंदू घृणा पहली आवश्यकता है, भाजपा ने इन तीन नेताओं के नाम का जिक्र कर बोला हमला

Highlights कयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं। इस दौड़ में मनीष तिवारी का भी नाम चल रहा है।

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस चुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल किया कि क्या हिंदू घृणा अध्यक्ष चुनाव में लड़ने के लिए पहली आवश्यकता है? पूनावाला ने दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि मनीष तिवारी का भी नाम चल रहा है। अब तक, पुष्टि किए गए उम्मीदवारों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर हैं। अन्य उम्मीदवारों के नाम (यदि कोई हैं तो) आज पता चलेगा क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है।

Potential Candidates for INC presidency



1) Digvijaya Singh- blamed 26/11 on Hindus / invented “Hindu terror” theory



2) Shashi Tharoor- Hindu Pakistan jibe



3) M Kharge : In name of Sanatan Dharma, you want people to be divided.



Hindu hatred is a pre requisite it seems? pic.twitter.com/ybSKvaKGGq