Tika Ram Jully Accident: दौसा में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का एक्सीडेंट, हाथ में हुआ फैक्चर; सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता

Tika Ram Jully Accident: राजस्थान विधानसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। दौसा में उनकी कार के सामने एक नील गाय आने के कारण वह हादसे का शिकार हो गए और वह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा 5 जून को उस वक्त हुआ जब टीकाराम अलवर से जयपुर जा रहे थे। तभी उनकी कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भांडारेज के पास एक नीलगाय से टकरा गई। घटना के फौरन बाद विधायक को दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया। हादसे के कारण उनके बाएं हाथ में फैक्चर हो गया है।

दूसरी ओर इस खबर के सामने आते ही राजस्थान मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता भजनलाल शर्मा ने चिंता व्यक्त करते हुए टीकाराम के जल्द ठीक होने की आशा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शीघ्र ठीक होने की कामना की। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी के दौसा में सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान श्री राम से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

