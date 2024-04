Rahul Gandhi On BJP: 'मोदी की वॉशिंग मशीन' से देश भर के भ्रष्टाचारी क्लीन चिट पा रहे हैं, बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव है बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया यह चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच का चुनाव है

Rahul Gandhi On BJP: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। गुरुवार को वह राजस्थान में थे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव है। यह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब सामान्य वर्ग का चुनाव है।

#WATCH | Anupgarh, Rajasthan: Congress leader Rahul Gandhi says, "...The Congress Government will transfer Rs 1 lakh (in a year) to the bank account of one woman of every poor household in the country...If you are below the poverty line then every year, Rs 1 lakh (Rs 8,500 per…

एक तरफ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। यह चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच का चुनाव है। राहुल ने आगे कहा कि मीडिया आपको देश के असली मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में नहीं बताएगा। राहुल ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे।

Big Announcement by Shri Rahul Gandhi 📣



Congress guarantee - every household below the poverty line will receive Rs 100,000 annually, ie Rs 8500 monthly.



India facing two grave issues :

1. Inflation

2. Poverty

Congress party's monthly income guarantee to remove the people…

मीडिया मोदी का गुणगान करते हैं

राहुल ने कहा कि मीडिया को देश के सिर्फ 15-20 लोग कंट्रोल करते हैं और यही लोग दिन-रात नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं। मोदी सरकार के पिछले 5 साल में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये बात देश की जनता ने लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे में कही है। सर्वे के मुताबिक 55 फीसदी लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। 25 फीसदी लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह मोदी सरकार है। जनता यूं ही ये बात नहीं कह रही। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर राहुल ने कहा कि 'मोदी की वॉशिंग मशीन' से देश भर के भ्रष्टाचारी क्लीन चिट पा रहे हैं।

BREAKING NEWS 🚨



Rahul Gandhi attacked godi media in Rajasthan .



The job of the media is to divert your attention . The media will never talk about your issues .#DhruvRathee



pic.twitter.com/KTd81RqBs8 — Surbhi (@SurrbhiM) April 11, 2024

मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये भ्रष्टाचार पीएम मोदी की देखरेख में हो रहा है। जनता कहती है बेरोजगारी और महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब आप देश की मीडिया को देखेंगे तो लगेगा सबसे बड़ा मुद्दा अंबानी परिवार में होने वाली शादी है। वहीं मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आएगा। मीडिया का काम जनता की आवाज उठाने का है, पर इनके अरबपति मालिक इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे।

