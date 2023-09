 कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की मांग, EVM नहीं बैलट पेपर से कराए जाएं लोकसभा चुनाव

Highlights मनीष तिवारी ने EVM पर सवाल कर बैलट पेपर पर 2024 के चुनाव कराने की मांग रखी है। मनीष ने बताया कि टेक्नोलॉजी के भरोसे इतनी कीमती लोकतंत्र प्रक्रिया को नहीं छोड़ा जा सकता है। ईवीएम को हैक, हेराफेरी, वोटिंग मशीन को वोट डालने के दौरान भी रोका जा सकता है- तिवारी

नई दिल्ली: कांग्रेस राज्यसभा सांसद मनीष तिवारी ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए बैलट पेपर पर 2024 के लोस चुनाव कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के भरोसे इतने कीमती लोकतंत्र प्रक्रिया को नहीं छोड़ा जा सकता है।

मनीष ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी है, बल्कि सवाल यह है कि ईवीएम से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त कारण है कि अब बैलट पेपर पर ही अगले लोकसभा चुनाव होने चाहिए। साथ ही मनीष तिवारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आखिरकार एक मशीन ही है। फिर, वोटिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कर बोला कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, हेराफेरी की जा सकती है और मशीन को वोट डालने के दौरान भी रोका भी जा सकता है और यही नहीं ईवीएम से खिलवाड़ करना भी बहुत आसान है।

#WATCH | Congress MP Manish Tewari says, "2024 elections must be held on paper ballots."



He says, "Democracy is too precious to be left to technology. The question is not that EVMs are manipulated. The question is that EVMs can be manipulated. That is reason enough to go back to… pic.twitter.com/stBY1CthlT